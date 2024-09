Stadio Maradona a De Laurentiis spunta una telefonata chiave | il retroscena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024)acquistato da Aurelio Deunsu unaavvenuta negli scorsi giorni Tanta calma, poi il presidente Aurelio Deè tornato a parlare ed il tema si è riacceso. Lodedicato a Diego Armandoè ancora in mano al Comune di Napoli e la situazione non cambia da 20 anni. Nella giornata di ieri, quella in cui il patron partenopeo ha presentato la partnership con Sorgesana, è tornato sull’argomento con toni più pacati, ma allo stesso tempo chiari e diretti. “Puntiamo ad nuovo centro sportivo del club, che servirà a dare una casa a prima squadra e settore giovanile, con un investimento anche sul vivaio. Qui abbiamo manifestato la nostra volontà al Comune su un’area già individuata e che necessita di bonifica, che il Napoli si offre di effettuare a proprie spese senza gravare sui cittadini”.