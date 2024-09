Ranieri | Sono in vacanza non in pensione Aspetto una Nazionale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) “A Cagliari ho chiuso un cerchio, è stato il finale perfetto. Però un po’ di voglia c’è sempre, chi lo sa. Di sicuro non farò mai il commentatore televisivo, proprio non mi va. L’ho già detto, come ultimissima cosa mi piacerebbe allenare una. Ho detto ‘una’, eh, non ‘la’”. Claudiosembra avere le idee chiare e lo evidenzia durante una sua intervista rilasciata a Repubblica. Nel frattempo, si gode un periodo diprolungato, ma sempre seguendo il calcio: “Seguo, guardo, vedo tutto. Noi allenatori siamo malati. Più di tutto mi è piaciuto, e molto, il Parma. Si vede chetre o quattro anni che hanno un progetto su cui lavorano, ed è un bel vedere. Davantinotevoli, Bernabé è un gran bell’organizzatore di gioco. Pecchia ha messo in piedi una squadra davvero divertente. Complimenti”.