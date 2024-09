Pronostici quarta giornata Serie A

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) NelladiA Conte è chiamato al test fuori casa contro il Cagliari. Dopo la vittoria nel recupero contro il Parma, adesso gli azzurri cercano di imporsi fin da subito per rimanere in scia positiva. Ecco idi Superscommesse per questa e per tutte le altre gare del nuovo turno di campionato. Cagliari-Napoli: Over 2.5Momentaneamente sesto in classifica, per sperare di agganciare le prime della classifica il Napoli deve vincere la partita contro il Cagliari. I partenopei hanno chiuso 3 partite su 3 inA con l’Over 2,5. Inoltre, gli azzurri hanno dimostrato di essere una squadra molto offensiva, che tuttavia al momento scricchiola un po’ in difesa. Si potrebbe assistere allora a una partita molto aperta: il consiglio di Superscommesse è l’esito Over 2.5.