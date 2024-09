Novità INPS | nuova app di simulazione pensione anche per i giovani

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’ha avviato un nuovo progetto per consentire aidi conoscere il futuro pensionistico tramite una comoda app.e pensioni, sembra strano associare i primi al trattamento che riceveranno solo al raggiungimento dei 67 anni se non di più. Eppure è proprio quando ancora si è agli inizi della carriera che bisogna pensare al domani.pensa aicon unaapp (Cityrumors.it)Le previsioni per isono tutt’altro che rosee. Il tema “pensioni” è molto delicato già oggi ma si stima che diventerà ancora più incerto tra qualche anno a causa dell’invecchiamento della popolazione, dell’inverno demografico che sta attraversando l’Italia e dell’aumento della speranza di vita. Volendo riassumere in poche righe le previsioni future il quadro generale mostra un pensionamento a 70 anni con un assegno pensionistico molto basso (se si riuscirà ad ottenere).