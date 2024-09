Milano inferno di fuoco in un emporio cinese | morti 3 giovani i corpi rinvenuti nel bagno Non si esclude un rogo doloso video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lo scenario che si è presentato ai vigili del, che hanno lavorato per tutta la notte per domare il, è apocalittico: l’incendio che si è sviluppato ieri sera, giovedì 12 settembre, intorno alle 23, a, in undi articoli cinesi in Via Ermenegildo Cantoni 3, lascia sul terreno le vite di tree di nazionalità: si tratta di due fratelli di 19 e 17 anni e di una ragazza di 24 anni. Pompieri e soccorsi hanno rinvenuto idellessime vittime in un. Con loro c’era anche un cane di piccola taglia che probabilmente iavevano portato con loro nel tentativo di mettersi e metterlo in salvo. E ora non sila dolosità. Devastante incendio in undi: morte tressimi L’incendio divampato nel magazzino di undinon ha dato scampo ai tre ragazzi.