Mattia Furlani quarto alle finali di Diamond League | chiusa una stagione da sogno Gayle in trionfo

(Di venerdì 13 settembre 2024)ha chiuso alposto la gara di salto in lungo che ha animato ledella, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L’azzurro ha aperto la gara con un balzo da 7.88 metri (0,3 m/s di vento a favore), ma a seguire non è più riuscito a spiccare il volo: due nulli, 7.83, 6.39 e un nullo in chiusura. Il giovane talento laziale era chiaramente scarico e con poche energie nel serbatoio in chiusura di unadavvero stellare: medaglia di bronzoOlimpiadi di Parigi 2024, argento agli Europei di Roma, argento ai Mondiali Indoor di Glasgow. Il 19enne archivia un’annata agonistica encomiabile e ora si dedicherà alla preparazione invernale per presentarsi ancora più forte nel 2025, quando sarà chiamato a confermare il suo status di eccellenza della specialità a livello mondiale.