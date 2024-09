Le Marche diventano terra del benessere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nasce la Rete regionale per la valorizzazione dellecomedele della qualità della vita. La Regione ha approvato la delibera che dà il via libera alla sua istituzione, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, Andrea Maria Antonini. "È quanto prevede la legge regionale sul– dice Antonini – e per raggiungere le finalità in essa contenute si seguirà un approccio integrato e interdisciplinare, che coinvolge ambiti trasversali, tra cui alimentazione, filiere agroalimentari, qualità e sicurezza dei prodotti agricoli, salute e welfare, industria e artigianato, ambiente e territorio, turismo, cultura, sport e tempo libero, istruzione e formazione". "Altro importante obiettivo – aggiunge – è di orientare l’offerta turistico-ricettiva in chiave di turismo sostenibile, cogliendo specificità, bellezze naturali e impegno nella conservazione della natura".