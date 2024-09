Il tempo di Max

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 13 settembre 2024) C’è un meccanismo diabolico che governa gli sport a cronometro. Vale a dire tutte quelle attività in cui la performance - simbolicamente - sfida il ticchettio delle lancette. Essere sempre più veloci, in un continuo confronto con gli avversari, ma soprattutto con sé stessi. Accorciare ile cristallizzarlo, lui che per definizione appare inarrestabile e relativo. Perché alla fine è proprio un intervallorale, tanto astratto quanto rigoroso, a stabilire le ineccepibili gerarchie. Dinamiche affascinanti, nelle quali Max Verstappen è immerso sin dalla nascita: mamma Sophie, infatti, è stata un talento pluripremiato dell’universo-karting, papà Jos invece ha disputato oltre cento Gran Premi in Formula 1. Non sorprende, quindi, che la prima cosa che gli viene in mente quando sente la parola «», sia proprio il «lap time», ossia ilsul giro.