Il Duse si svela Oltre 90 titoli e grandi nomi

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Bologna ha in questo teatro il teatro della città", ha detto ieri mattina Matteo Lepore sul palco deldove si presentava il cartellone complessivo della nuova stagione fatto di più di 90(i 14 della prosa erano già stati comunicati a inizio estate). Al sindaco (che in questo periodo sta mantenendo anche la delega alla cultura) piace il cammino compiuto in questi anni dalla cordata privata di imprenditori capace di rapportarsi con le istituzioni e basato sul coinvolgimento di varie realtà cittadine, sul lavoro nelle scuole e sulla rigenerazione del pubblico. I numeri del resto parlano di 142mila spettatori nella scorsa stagione, di 1200 abbonamenti già venduti per quella in avvio e di un consistente sbigliettamento per alcuni spettacoli futuri come quelli di Slava e Bergonzoni.