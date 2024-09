Il Cup va nuovamente in tilt Anche per le prestazioni urgenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Cup di nuovo fuori uso ieri mattina, con dei blocchi a singhiozzo che si erano già verificati nella giornata precedente. Tante le persone che ieri si sono presentati agli sportelli Cup e nelle farmacie senza poter prenotare le lorocon l’impegnativa elettronica, nemmeno se con carattere di urgenza. "Stamattina ho chiamato il Cup al telefono per prenotare una visita urgente con priorità a dieci giorni – spiega una donna in attesa agli sportelli dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi –. Ero 85esima in attesa e appena ho chiesto la prestazione mi hanno detto che tutto il sistema era bloccato e avrei dovuto riprovare. Così ho fatto dopo un’ora e mezzo ma nulla. Così sono venuta al Cup ma mi hanno detto la stessa cosa. Lo trovo davvero assurdo".noi del Carlino abbiamo verificato e ricevuto le stesse risposte. Non sono mancate le proteste agli sportelli.