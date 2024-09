Governo adesso anche Lollo è a rischio | Una valanga su Giorgia e Arianna…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il ministro dell’Agricoltura, Francescobrigida, si trova in una posizione sempre più precaria all’interno delMeloni, e la sua permanenza nell’esecutivo è oggi messa seriamente in discussione. La situazione è precipitata a seguito delle recenti rivelazioni legate al caso Maria Rosaria Boccia, imprenditrice al centro di una vicenda che sta scuotendo i vertici dell’esecutivo. Secondo la ricostruzione dei fatti, Boccia avrebbe avuto due incontri conbrigida, ma il ministro nega che vi sia mai stata una relazione approfondita, affermando che i loro contatti si sono limitati a questioni di natura pubblica. Tuttavia, questa difesa non sembra aver convinto la premierMeloni, che ha ormai tagliato i ponti con il suo ex cognato.