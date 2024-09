Fondazione Vassallo | Cancellazione della memoria di Angelo Vassallo depositata interrogazione Parlamentare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA 14 anni dall’omicidio di, sindaco di Acciaroli assassinato il 5 settembre 2010, il Senatore Gianluca Catalamessa (Lega) ha presentato un’rivolta al Ministero dell’Interno per denunciare episodi che sembrano voler cancellare ladel Sindaco Pescatore. Nonostante le indagini in corso, condotte dalla Procura Antimafia di Salerno, e la recente svolta che ha aggravato le accuse contro nove indagati, tra cui carabinieri e imprenditori, l’omicidio dirimane ancora impunito. Il Senatore Catalamessa sottolinea come, negli ultimi tempi, diversi episodi abbiano fatto temere un tentativo di oblio nei confrontifigura di, che ha dedicato la sua vita alla difesalegalità e alla lotta contro la criminalità organizzata.