Fedez pubblica un nuovo singolo e non manca l’ennesimo dissing alla sua ex Chiara Ferragni

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sono passati ormai diversi mesi dfine del matrimonio tra, naufragato in seguitoscoperta del caso del Pandoro Balocco, che ha coinvolto in prima persona l’imprenditrice digitale, accusata di pratica commerciale scorretta ai danni dei consumatori. Giunto al capolinea il matrimonio tra, il rapper ha iniziato a frequentare diverse giovani ragazze, senza però legarsi in modo stabile a nessuna di esse, mentreper diverso tempo si è mostrata dedita unicamente al lavoro e ai figli Leone e Vittoria, fino a quando alcune settimane fa è stata paparazzata in compagnia dell’imprenditore e fondatore del marchio GoldenGoose, Silvio Campara. Nonostante sia lachenon abbiano più parlato in pubblico dell’altro, il rapper tramite i suoi ultimi singoli non hato di lanciare alcune frecciatine all’ex moglie.