Eolico offshore galleggiante al largo della Scozia il progetto GreenVolt

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) – Energia pulita alla rete del Regno Unito ed elettricità da fonte rinnovabile alle vicine piattaforme petrolifere e di gas. È il , di Flotation Energy e Vårgrønn, joint venture tra Plenitude (65%) e il fondo d?investimento norvegese HiTecVision (35%).Ildel primo parcosu scala commerciale in Europa si è da poco aggiudicato l?asta per un Contract for Difference nel Regno Unito, ottenendo l?intero budget stanziato dal governo britannico in questo Round per il settoresu fondazioni galleggianti. Con una durata di 15 anni, il CfD permetterà la realizzazione del parcoche secondo la timeline sarà operativo nel 2029.