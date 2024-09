Crollano dei calcinacci in galleria sulla Statale 36 | una persona ferita e traffico paralizzato all’ora di punta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Deisono crollati36 dal soffitto dellaLezzeno, tra Lierna e Mandello,corsia in direzione sud. È successo venerdì mattina poco dopo le 8 di mattina, nel pieno dell’ora di. Unarisulta, ma non ci sono ancora informazioni sulle sue condizioni: sul posto è intervenuto, in codice rosso, un’ambulanza del soccorso di Bellano. Sia per consentire i soccorsi che per verificare la sicurezza dell’infrastruttura, l’intero tratto è stato chiuso aled è imposta l’uscita obbligatoria a Bellano direzione Valsassina: si segnalano grossi rallentamenti alla circolazione eintenso sulle vie secondarie.