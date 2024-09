Cavalieri nuovo pilone E il ritorno di Trivilino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un "Cavaliere di" e unarrivo, per due giocatori che dovranno rimpolpare l’organico e sopperire alle partenze di Lorenzo Pesucci, Matteo Morelli e Cesare Zucconi. Sono Riccardoe Goga Jankarashvili gli ultimi due innesti per la prima squadra deiUnion, che fra poco più di una settimana esordiranno in Coppa Italia contro Vicenza. Nel caso disi tratta di un: il tallonatore laziale ha trascorso l’ultima stagione alla Rugby Roma, ma negli anni della pandemia aveva indossato la casacca "tuttanera" per tre stagioni. Conosce quindi bene sia il gruppo che l’ambiente pratese e nelle intenzioni di coach Alberto Chiesa dovrà rafforzare il pacchetto di mischia. La verà novità è quindi Jankarashvili,classe 2004 originario della Georgia arrivato dal Lelo Saracens.