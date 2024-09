Borse di studio e contributi per i libri di scuola in Emilia Romagna | chi può fare domanda e come

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Bologna, 13 settembre 2024 - Per le studentesse e gli studenti nati a partire dal 01/01/2000 e iscritti alle scuole medie e superiori, c'è tempo fino alle 18.00 del 25 ottobre perrichiesta di contributo per idi testo per l’anno scolastico 2024/2025 ormai alle porte. Le famiglie devono essere in possesso di un Isee in corso di validità che dovrà rientrare in queste due fasce: fascia 1 un Isee fino a 10.632,94 euro; fascia 2 Isee da 10.632,95 a 15.748,78 euro. Si prescinde dal limite di età per gli studenti e le studentesse con disabilità certificata. Lava presentata esclusivamente online utilizzando l’applicativo messo a disposizione da ER.GOcon accesso tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi.