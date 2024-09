Ad Azzone vandali tecnologici | palloncini pieni di vernice sganciati da un drone su edifici e monumenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 13 settembre 2024). Da ormai diverse settimane adsi stanno verificando diversi attici. Nel piccolo paese della Val di Scalve, in più occasioni, un potenteha sganciato in punti strategici del luogo (municipio, bar, chiesa, imprese private ecc) alcunicontenenti dellabianca tipicamente utilizzata per segnalare le strade (e quindi decisamente ostica da rimuovere). Alcuni abitanti confermano di aver visto ilsganciare queste chiazze bianche e poi andarsene, ma non riescono a confermarne l’effettiva provenienza poiché dopo pochi minuti scomparirebbe tra i boschi. Cora Bettoni, consigliera comunale, afferma: “Da episodi sporadici in concomitanza di commemorazioni (la prima è stata durante la Festa degli Alpini a inizio agosto) si è passati a una rappresaglia pressoché quotidiana e pure infrasettimanale.