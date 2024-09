A Somma Vesuviana il primo appuntamento di SettembrArte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) La Collegiata Santa Maria Maggiore in, domenica 15 settembre 2024, dalle 18:00, sarà protagonista di “Un borgo, una chiesa, tante tradizioni”, evento organizzato dall’Ufficio per i Beni culturali della Diocesi di Nola e dall’Associazione culturale Meridies, in collaborazione con le associazioni Amici del Casamale, Hubside, TramAndArs e l’accademia musicale Musika Rara, diretta da Rosanna Cimmino. L’iniziativa dà il via alla XIII edizione della rassegna culturaleideata da Meridies nel 2011. «Da allora, salva la forzata pausa per il Covid-19, ogni anno, le bellezze e la storia del territorio diocesano sono state raccontate a più di 20000 persone, molte delle quali, ogni settembre, attendono con ansia i nostri appuntamenti.