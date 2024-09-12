Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 15:30 (Di giovedì 12 settembre 2024) Viabilità DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SUBITO CON LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LAURENTINA E APPIA. E SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA. FILE PER INCIDENTE SU VIA DI PRATICA ALL’ALTEZZA DI VIA DE LA COMUNELLA VERSO Roma. INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA Roma CIVITA CASTELLANA VITERBO GIÀ DA IERI È IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 12:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 MILANO-NAPOLI SEGNALATA PIOGGIA TRA ORVIETO E FROSINONE; PIOGGIA IN CORSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA IL BIVIO PER LA A1 E IL RACCORDO ANULARE, RACCOMANDIAMO QUINDI LA DOVUTA PRUDENZA; E PROPRIO CON RIFERIMENTO AL MALTEMPO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO PER LA GIORNATA DI OGGI, CONPRECIPITAZIONI SPARSE SU TUTTO IL TERRITORIO E POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV ROMA-FIRENZE A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA SAN DONATO E VALDARNO IL SERVIZIO PERMANE RALLENTATO IN DIREZIONE ROMA; RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’ CON POSSIBILI DEVIAZIONI SULLA TRATTA TRA FIRENZE ROVEZZANO E VALDARNO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 11. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A12 ROMA-TARQUINIA SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE AL KM 26 TRA TORRIMPETRA E CERVETERI IN DIREZIONE NORD, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; VEICOLO IN PANNE SEGNALATO ANCHE SULLA A1 FIRENZE-ROMA AL KM 524 TRA IL BIVIO PER ROMA NORD E PONZANO VERSO FIRENZE, IN QUESTO CASO UN MEZZO PESANTE; E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA: INIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; VERSO LO STESSO RACCORDO INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TORRENOVA; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 10. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV ROMA-FIRENZE IL SERVIZIO E’ RALLENTATO IN DIREZIONE ROMA CAUSA GUASTO ALLA LINEA TRA SAN DONATO E VALDARNO; RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’ CON POSSIBILI DEVIAZIONI SULLA TRATTA TRA FIRENZE ROVEZZANO E VALDARNO; E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA: INIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE VERSO IL CENTRO INCOLONNAMENTI SULLE CONSOLARI FLAMINIA E SALARIA A PARTIRE DAL RACCORDO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
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