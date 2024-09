Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024)DEL 12 SETTEMBREORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SUBITO CON LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LAURENTINA E APPIA. E SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA. FILE PER INCIDENTE SU VIA DI PRATICA ALL’ALTEZZA DI VIA DE LA COMUNELLA VERSO. INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEACIVITA CASTELLANA VITERBO GIÀ DA IERI È IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.