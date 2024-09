Stasera in tv c' è Kostas la nuova serie crime di Rai 1 con Stefano Fresi nei panni del commissario greco dei romanzi di Petros Markaris

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lo chiamano il Montalbano. Ma, a detta del suo interprete, non è proprio così. Certo, ancheCharitos,instancabile e ironico, ama mangiare, ha intuito, un altissimo senso delle istituzioni e un carattere tendente al ruvido. Peròè il titolo delladi Rai 1 che ha come protagonistaneidel poliziotto con una passione insolita per i dizionari. E che va in ondain tv alle 21.30 con la prima delle quattro puntate previste per questa stagione. Prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Milena Cocozza,è ambientata in Grecia nel 2009.