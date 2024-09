Sostenibilità e innovazione Ecco il nuovo piano forestale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) La strategia della Regione Toscana in merito alregionale"si incentra sui seguenti assi strategici verticali: la, la resilienza e la lotta ai cambiamenti climatici; la competitività delle aziende forestali e della filiera foresta-legno; la vivibilità e attrattività dei territori rurali; l’e la qualificazione degli addetti del settore; la semplificazione amministrativa". Lo ha detto l’assessore regionale alle foreste, Stefania Saccardi, intervenendo nell’aula del Consiglio regionale per l’informativa relativa alregionale, ovvero il documento programmatorio che realizza le politiche economiche forestali definite nel Programma regionale di sviluppo. Per Saccardi si tratta di "un ricco patrimonio che va gestito e salvaguardato, di cui bisogna tutelare la biodiversità".