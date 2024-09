Scomparse Paura per due ragazze di 14 e 15 anni erano al centro commerciale | il terribile sospetto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

La comunità di Sostegno di Spessa Po e Belgioioso è in allerta dopo la scomparsa di due adolescenti, Ana Stratulat, 15, e un'amica di 14, avvenuta in un breve lasso di tempo. Ana è scomparsa nella serata di sabato 7 settembre 2024, mentre la sua amica è svanita nel nulla due giorni dopo, lunedì 9 settembre. Le famiglie dellehanno sporto denuncia ai carabinieri, avviando così una mobilitazione per ritrovarle. Ana Stratulat, di origine moldava, vive con la madre nella frazione Sostegno di Spessa Po. La giovane era stata vista per l'ultima volta in undi Belgioioso, dove si trovava con alcuni amici per acquistare cibo e bevande. L'ultimo contatto con la famiglia risale alle 22:30 dello stesso giorno, quando Ana ha telefonato a casa.