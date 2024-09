Schianto tra auto e furgone Muore a 64 anni sulla Marscianese Anche tre feriti nell’incidente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un uomo di 64ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente stradale nel Perugino. Il fatto si è verificato nei pressi della località Castello delle Forme, lungo la strada, proprio nel territorio comunale di Marsciano. Nello scontro frontale tra une un’, oltre all’uomo morto, che era al volante della vettura, sono rimaste ferite tre persone che erano a bordo del. Isono stati raggiunti in pochi attimi con l’elisoccorso, ma per il conducente della vettura non c’è stato niente da fare, è deceduto praticamente sul colpo. Le persone rimaste coinvolte e subito soccorse non sarebbero in condizioni gravi. Uno è stato portato in ospedale in codice giallo.