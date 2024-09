Rinforzo Sammaurese Gaetani | Sono carico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una trattativa molto breve, la voglia di tornare in campo e provare una esperienza a cui pensava da tempo: questele premesse dell’arrivo a San Mauro Pascoli di Davide, attaccante classe 1995 nato a Galatina. Sicuramente un innesto importante vista la qualità tecnica e la duttilità di Davideche si descrive cosi: "Nasco seconda punta, poi negli anni ho giocato anche da esterno offensivo sia a destra che a sinistra, preferisco giocare col piede opposto, cioè partire da destra visto chemancino per andare dietro la punta centrale e puntare la porta, spero di arrivare in doppia cifra parlando di gol". Se domenica, contro il Ravenna, per Davideci sarà spazio dall’inizio o a gara in corso lo deciderà Mirko Taccola.