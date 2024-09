Riassunto | Anaplan seleziona NetApp per unificare lo storage dei dati e accelerare l’IA

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il consolidamento delloibrido semplifica le operazioni di IA per guidare la piattaforma di pianificazione aziendale SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–® (NASDAQ: NTAP), l’azienda di sviluppo di infrastruttureintelligenti, ha annunciato oggi che, fornitore di una piattaforma leader di mercato per la pianificazione e il processo decisionale aziendale, ha sceltocome fornitore principale di. Adottando lounificato deidiper aggiornare i sistemi diin quattro data center a livello globale,consolida lodelle sue implementazioni su cloud pubblico e privato, semplificando notevolmente le operazioni die abilitando l’innovazione per le sue soluzioni incentrate sull’intelligenza artificiale.