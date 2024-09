Questo no non lo puoi fare Belen in bagno e il pubblico si rivolta | non la voleva vedere quella foto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024)Rodriguez sta per tornare in televisione ma è anche tornata a bomba sui social. Intanto la tv: prenderà il posto di Elettra Lamborghini in “Only Fun – Comico Show” sul Nove, dopo aver firmato un accordo con la Warner Bros. Discovery e ancora su Real Time con la seconda edizione di “Amore alla Prova – Crisi del Settimo Anno”. Per quanto riguarda Instagram, invece, la conduttrice, modella e showgirl argentina ha da poco stupito tutti con un video sexy che da mesi, forse anni, non si vedeva sul suo profilo. All’interno del Palazzo Visconti, storica residenza milanese, ha infatti realizzato un serviziografico per un noto brand di intimo italiano.