Pecchia | Quando giocavo pensavo solo a fare gol | se vincevi eri contento se perdevi era colpa del mister

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2024): «gol: seeri, seeradel». Repubblica, con Valentina Desalvo intervistaallenatore del Parma: Era meglioil calciatore?«gol, seeri, seeradel.Allenare è un lavoro molto più complicato, impegnativo, ma per questo molto più bello.in una squadra ognuno riesce a mettere qualcosa a disposizione degli altri si prova una soddisfazione unica, così come la solitudine, ovviamente, nelle domeniche più brutte. Anche a Verona, dove vivevo sottocontestazione continua, mi sono formato». Il suo Giappone?«Fantastico. Poi non ho retto la distanza dalla famiglia, ma è stato una scoperta. Dal cibo al rispetto che hanno per le cose, i giocatori puliscono gli spogliatoi, hanno un’idea di collaborazione incredibile».