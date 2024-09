Panetti di hashish con il logo della McLaren arrestato spacciatore a Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arezzo, 12 settembre 2024 – Nella serata di ieri i CarabinieriCompagnia di San Giovanni Valdarno, nel comune di, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un 20enne del posto, con precedenti di polizia, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti del tipoe cocaina. In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un normale servizio di pattuglia, hanno sorpreso il ragazzo mentre vendeva due dosi di cocaina ad un acquirente, che sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Alla vista dei militari il giovane ha tentato di fuggire, ma è stato subito bloccato. Le successive perquisizioni personale e domiciliare hanno permesso di rinvenire nella sua disponibilità 7di, del peso complessivo di circa 740 gr.