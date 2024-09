Oltre 67 team premiati per progetti virtuosi nelle risorse umane

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sono nove categorie e67dipremiate per aver realizzatoe dedicati al sociale, nell'ambito della terza edizione del premio Best Hrorganizzato da Hrc Community, il percorso di certificazione che accompagna le persone e le organizzazioni attraversoe percorsi innovativi favorendo la crescita del business, delle performance e dell'engagement dei dipendenti. Tra gli 82che hanno intrapreso il percorso di certificazione, 67 hanno avuto acceso grazie alla presentazione diin linea con gli indicatori chiave di prestazione richiesti da regolamento. La partecipazione ha generato 265, votati 2.065 volte dalla community con 880 valutazione svolte per 24 finalisti.