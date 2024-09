Milan futuro a rischio per Paulo Fonseca | adesso anche Zlatan Ibrahimovic è stufo! La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

l'allenatore dei rossonerisi gioca ilnelle prossime gare: occhio ache è! Ildisi decide: il trittico di gare con Venezia, Liverpool (in Champions League) e Inter sarà decisivo per la panchina del. In caso di nuovi passi falsi, infatti, l'esonero del tecnico portoghese sarà una condizione inevitabile. La società è sempre stata dalla parte dell'allenatore, ma dopo una partenza così a rilento,si aspetta un cambio di rotta repentino. Nella scelta dell'ex Lille c'è tanto dello svedese, che ha insistito per scegliere un allenatore come. Nessuno, però, si aspettava un inizio di campionato così difficile,perché rispetto allo scorso anno non sono cambiati tanti meccanismi di gioco e il modulo è sempre lo stesso.