Meteo ciclone polare sull’Italia | temperature in picchiata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024): crollo delle, piogge, vento e persino neve sono in arrivo. È Andrea Garbinato, responsabile della redazione del sito iL.it, a confermare l’arrivo di unassociato a ariamarittima proveniente addirittura da estrazioni artiche lontane. Nonostante ciò, Garbinato ha precisato che l’Artico non è particolarmente freddo in questo periodo dell’anno; al contrario, nel lontano Nord si registranolocalmente ben sopra lo zero. Questa massa di aria artica non porterà condizioni estreme come quelle che si vivono nelle zone abitate da orsi polari o renne delle Svalbard norvegesi, ma provocherà comunque un brusco raffreddamento con anomalie termiche negative per il mese di settembre.