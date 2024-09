Mattarella | Tribunali internazionali essenziali per forza diritto contro diritto forza’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Dal Tribunale di Norimberga la questione dell?universalismo della giurisdizione per i criminil?umanità, di guerra, di aggressione, è entrata nell?esperienza concreta. Pensiamo aicreati ad hoc dal Consiglio di Sicurezza dell?Onu, come quelli sui crimini nella ex Jugoslavia e in Ruanda, alla Corte penale internazionale, il cui Statuto è stato approvato a Roma, nel 1998, ratificato da ben 123 Stati e che, talvolta, viene sollecitata ad intervenire anche da parte di chi non ha ritenuto di aderirvi. Il pieno funzionamento degli organi giurisdizionaliè parte essenziale di un disegno diretto a riportare in vigore ladelildella”.