LIVE Coppa Sabatini 2024 in DIRETTA | Marc Hirschi si invola in solitaria verso Peccioli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL TEAM RELAY DEGLI EUROPEI DI CICLISMO DALLE 14.20 15:10 Meno di 10 km all’arrivo, inizia il tratto di 8 km di pianura. Ultimo sforzo per, che può amministrare ben 50 secondi di vantaggio sul quartetto di inseguitori. 15:07 Sono ben 44 i secondi di margine peral secondo passaggio sulla linea del traguardo di. Mancano dunque soltanto 12 km all’arrivo, con lo svizzero che inizia la velocissima discesa. 15:04 Rompono gli indugi Kristian Sbaragli (Team Corratec-Vini Fantii), Gregor Muhlberger (Movistar Team), Anders Foldager (Team Jayco Alula) ed Alex Huens (TDT-Unibet Cycling Team). Si forma un quartetto all’inseguimento di, ma sembra ormai troppo tardi. 15:01 Continua a guadagnare anche nel tratto pianeggiante che non presenta alcuna curva