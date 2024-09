Le 80 nomine dopo le dimissioni di Draghi | uno scandalo firmato Speranza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) I ministri che lasciano i loro dicasteri non sono tutti uguali. Come è noto, Gennaro Sangiuliano si è dimesso da ministro della Cultura. E prima di lasciare piazza del Collegio Romano, haun decreto con la nomina di 18 componenti della “commissione film”. Il Pd e gli altri partiti dell'opposizione hanno gridato allo, chiedendo al governo di riferire in Parlamento: «Atti sospetti, un ennesimo schiaffo al regolare iter istituzionale». E giù un profluvio di dichiarazioni contro l'«infornata di» dell'ultim'ora e «il blitz dell'ex ministro». A livello di reazioni non si ricorda altrettanto zelo, però, quando le «» “fuori tempo” - addirittura 80 - sono state effettuate, ad esempio, dall'allora ministro della Salute del governo, Roberto. La successione degli eventi è decisiva.