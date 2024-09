Kostas | quante puntate durata e quando finisce la serie

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 12 settembre 2024)lasu Rai 1sono previste per, la nuovain onda su Rai 1 dal 12 settembre 2024? Si tratta di unaavvincente ambientata in Grecia con protagonista Stefano Fresi. Oltre a Stefano Fresi, nel cast figurano Francesca Inaudi, Blu Yoshimi, Marco Palvetti, Massimo Mesciulam, Maria Chiara Centorami, Giulio Tropea, con le partecipazioni di Michele Rosiello e di Luigi Di Fiore. In tutto sono previste quattro, in onda una a settimana. L’ultima puntata è prevista per il 3 ottobre. Ecco la programmazione completa: Prima puntata: 12 settembre 2024 Seconda puntata: 19 settembre 2024 Terza puntata: 26 settembre 2024 Quarta puntata: 3 ottobre 2024Ma quanto dura () ogni puntata di? In tutto circa 2 ore, dalle 21.30 alle 23.40.