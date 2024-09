Infortunio Kvaratskhelia l’analisi preoccupare Conte | le ultime

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024) In attesa della gara del suo Napoli contro il Cagliari, Antonioè preoccupato da una dichiarazione su. Una volta archiviata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, di fatto, l’attenzione di tutti si è spostata di nuovo sul campionato. Il Napoli, tra l’altro, è chiamato ad una trasferta davvero insidiosa. Dopo aver battuto allo Stadio Diego Armando Maradona prima il Bologna e poi il Parma, infatti, il gruppo agli ordini di Antoniodomenica sarà di scena all’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola. Quella contro il team sardo, di fatto, sarà una partita molto difficile, considerando sia la sua forza che la presenza in massa dei suoi tifosi. L’Unipol Domus, infatti, sarà completamente sold out per la gara contro il Napoli.