Il Pallone d' Oro 2024 è la fine di un' epoca

(Di giovedì 12 settembre 2024) La vera notizia, prima ancora di conoscere il nome del vincitore deld'Oro, è che è finita un'. Perché il primo dato che balza all'occhio è che nella lista dei 30 finalisti di quest'anno, per la prima volta dal 2003 mancano i nomi sia di Messi (che ha vinto il premio per l'ottava volta in carriera giusto lo scorso anno) che di Cristiano Ronaldo (alla seconda esclusione consecutiva). Messid'Oro FRANCK FIFE/Getty ImagesIl primo adesso fa divertire i tifosi di Miami, il secondo segna ancora in Arabia Saudita (e con il Portogallo, maglia con la quale ha appena messo a segno il 900° gol in carriera), due mondi troppo lontani dal calcio europeo, che ha deciso di voltare pagina alla ricerca degli eredi dei due super campioni che con i loro duelli a distanza hanno caratterizzato gli ultimi 20 anni di calcio.