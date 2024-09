Ha estratto un coltello Dottoressa aggredita in ospedale | arrestato 28enne nigeriano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) È statodalla polizia per tentato omicidio un uomo sospettato di avere aggredito e ferito, durante un tentativo di rapina, unache stava per prendere servizio in una Torino. Si tratta di undi 28 anni. L'aggressione si era verificata intorno alle 7:45 del 9 settembre nei pressi del pronto soccorso del San Giovanni Bosco. La donna, affrontata con un, aveva riportato una ferita a una mano e diverse escoriazioni. Verso le 7:40 uno sconosciuto aveva avvicinato lae, senza dire una parola, avevailda un borsello e aveva cominciato a vibrare fendenti all'altezza dell'addome. La donna si era protetta con la propria borsetta ma era caduta in terra. L'aggressore aveva continuato a tentare di colpirla.