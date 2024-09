Giù i mutui la Bce taglia i tassi d’interesse Ecco cosa cambia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) La Banca Centrale Europea ha deciso per il taglio deidi un quarto di punto. Non è molto, ma questo 0,25 è sufficiente per portare a una diminuzione delle rate deiper l’acquisto di una casa o di altri generi di consumo. Il Codacons, in seguito all’annuncio della Bce, ha calcolato il risparmio previsto per i tipi di mutuo più diffusi nel nostro Paese. A beneficiare dei tagli saranno soprattutto gli intestatari di un mutuo a tasso variabile, che si vedranno ridurre la rata mensile in modo diverso a seconda della durata e della consistenza del finanziamento ottenuto. Per fare un esempio, chi ha sottoscritto un mutuo di 20 anni di un importo compreso fra i 100 e i 200mila Euro risparmierà sulla rata mensile un importo che va dai 13 ai 27 Euro. Per una minore spesa annuale compresa fra i 156 e i 324 Euro.