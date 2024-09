Endless Love soap su Canale 5 | cast trama e quante puntate sono

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arriva in prima visione in chiaro, la serie. A trasmetterla è5 ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14,10 e poi in prima serata giovedì e venerdi a partire dalle ore 21.30 di giovedì 12 settembre.La serie racconta la storia d’amore tra Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza appartenente a una famiglia benestante. Il loro amore, nato quasi per caso, è destinato a scontrarsi con le rigide regole della società e con le ambizioni della famiglia di Nihan. La madre di Nihan, infatti, per salvare la famiglia dalla bancarotta, impone alla figlia un matrimonio combinato con un uomo ricco e potente. Kemal e Nihan si ritroveranno a lottare per il loro amore, affrontando ostacoli sempre più grandi e prendendo decisioni che cambieranno per sempre le loro vite.