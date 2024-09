Ecco la mappa per le persone disabili | La bussola per non sentirsi smarriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un mondo a sostegno dellatà. È la rete creata dal Comune, da Asl e da tutte le associazioni cesenati che sostengono lee gli anziani non autosufficienti. La novità, appena realizzata, è unacontenente indicazioni e sostegno per lecontà e anziane non autosufficienti. Sono 59 pagine, con 43 voci di approfondimento, che illustrano le opportunità per lebisognose e per tutti coloro che vogliono aiutare e dare informazioni allenon autosufficienti. "Questaè laper non– ha detto l’assessora ai servizi per lee le famiglie Carmelina Labruzzo –. A volte le situazioni dità arrivano all’improvviso e ci si guarda intorno spaesati, con questaabbiamo fatto un passettino in più per diventare una città inclusiva".