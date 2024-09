Dossena la partenza lenta non è una novità Con Renate e Vercelli è risalito in autunno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Alcuni la considerano una falsa, altri si spingono a definirla disastrosa. Di sicuro nessuno in casa Spal si aspettava di cominciare la stagione con un pareggio e due sconfitte. Nemmeno il più pessimista dei tifosi, che anzi avevano addirittura visto nel 2-2 ottenuto in rimonta con l’Ascoli caratteristiche e qualità che i biancazzurri non avevano da anni. Poi sono arrivati i ko con Perugia e Lucchese che hanno cambiato inevitabilmente ogni giudizio, tanto che persino misternon riesce a capacitarsi di quello che è accaduto. Osservando il percorso delle squadre guidate dall’allenatore lodigiano negli ultimi campionati si può notare che laa razzo non è esattamente la specialità della casa, ma inle squadre dispiccano improvvisamente il volo.