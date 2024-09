Da Nettuno ad Ostia La maratona di solidarietà per i bimbi ucraini in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 – Da oltre 2 anni, l’Ucraina è l’inferno in terra. Bombe e missili russi continuano ad uccidere i civili – oltre che i militari -, il territorio è devastato, il Paese in ginocchio. Milioni disono fuggiti, costretti all’espatrio. Poi c’è quella comunità diche il Paese, per i motivi più diversi e variegati, lo avevano lasciato già da tempo, ma nelle cui vene scorre comunque il sangue gialloblù. Tra di loro c’è Oleh, 29enne ucraino nato a Leopoli, bombardata giusto la scorsa settimana. Oleh vive inda quando aveva 9 anni. La storia di Oleh Vive a Roma, dove lavora come pizzaiolo. Si è fatto una vita qui, ormai il Bel Paese è casa per lui e la sua famiglia. Ma l’orrore della guerra supera i confini e, in qualche modo, gli continua a penetrare dentro casa.