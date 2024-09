Calcio Napoli | Adl attacca dopo Calciopoli siamo passarti da imprenditori a prenditori

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 12 settembre 2024)– Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, fresco di celebrazioni per i suoi 20 anni alla guida del club partenopeo, ha tracciato un bilancio della sua lunga presidenza durante la presentazione della nuova partnership con gli sponsor. De Laurentiis non ha risparmiato critiche nei confronti delle altre proprietà del campionato italiano, concentrando i suoi attacchi sui fondi di investimento: “I fondi sono un disastro, ilha sempre accumulato debiti su debiti, io non ho mai avuto un solo euro di debito. Non credo che i fondi possano salvare le imprese, soprattutto nel: qui si va avanti solo con i debiti”. Attualmente, tre squadre italiane sono gestite da fondi: il Genoa (777 Partners), l’Inter (Oaktree) e il Milan (Redbird).