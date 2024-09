Bucci | Mi ha convinto Giorgia Sono malato ma se mi restano 3 anni di vita li spenderò così

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un atto di coraggio. Il sindaco di Genova, Marco, scelto ieri dal centrodestra come candidato governatore della Liguria, ci mette la faccia e tutta l’energia che ha in corpo. La coalizione non dubbi per il dopo Toti (costretto alle dimissioni durante gli arresti domiciliari): il sindaco genovese è il migliore sul campo. È gravemente(un cancro metastatico alle ghiandole linfatiche del collo), come conferma al Corriere della Sera, ma non ha intenzione di tirarsi indietro. “I dubbi sulle mie condizioni di salutelegittimi. Ma ho detto che me la sento”, chiarisce al quotidiano di via Solferino.: sto male ma non mi tiro indietro “Se mi rimangono tredi, li. Se ne ho cinque, riesco a fare il presidente fino al termine del mandato. Se poi me nealtri dieci, me li faccio tutti in barca a vela”, dice.