Boccia non si arrende e torna alla carica su Arianna Meloni

(Di giovedì 12 settembre 2024) La telenovela che vede protagonisti Maria Rosariae l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, non è ancora finita. E prosegue, con tutte le sue conseguenze, sul doppio filo televisivo. Da una parte quello della Rai, in cui èto Sangiuliano, e dall’altra di Mediaset, con la polemica trae Bianca Berlinguer, in cui ora si inserisce anche Fratelli d’Italia. Il nuovo ufficio di Sangiuliano in Rai La prima novità riguarda l’ex ministro, rientrato in Rai dopo le dimissioni: gli è stata assegnata una stanza nella sede Rai Vaticano di Borgo Sant’Angelo. Si tratta di un’assegnazione provvisoria, legata a motivazioni logistiche, spiega l’azienda. In ogni caso ora l’ex ministro dovrebbe smaltire, almeno in parte, il suo monte ferie, pari a circa 300 giorni. Quindi è probabile che la sua presenza in ufficio sia molto rara.