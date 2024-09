Anziano trovato morto in casa la nipote indagata per omicidio chiede di essere scarcerata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Si è svolto mercoledì l’appello cautelare davanti al tribunale del Riesame per Liliana Barone, quarantacinque anni,perper la morte di Carlo Giovanni Gatti, ottantanove anni, suo zio acquisito. L’era statosenza vita nella dimora dove viveva insieme all’, alla frazione Canavera di Colli Verdi, domenica 4 febbraio. Da allora, Barone si trova in carcere. A luglio il Gip del tribunale di Pavia aveva rigettato la richiesta di scarcerazione o di adozione di una misura alternativa che era stata presentata dalla difesa di Barone, affidata all’avvocata Laura Sforzini. L’ordinanza era stata quindi impugnata: ora spetterà al Riesame valutare la messa in libertà o in alternativa gli arresti domiciliari per la quarantacinquenne, come avanzato dalla difesa. Mercoledì il tribunale si è riservato sulla decisione.