Anziana e malata | sfrattata da occupanti abusivi e minacciata

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAncora un’occupazione abusiva a Napoli. Sempre, riferisce il deputato Francesco Emilio Borrelli, l’ormai consolidata tecnica. “Hanno aspettato che i legittimi assegnatari si allontanassero per introdursi forzatamente ed illecitamente nell’alloggio popolare di Ponticelli. La vittima, la signora Angela, legittima assegnataria, assieme al marito, deceduto, dall’appartamento, si era recata a Reggio Emilia, ospitata da sua figlia, per seguire delle cure cardiologiche e il temporaneo allontanamento ha dato modo aglidi agire”. Durante il periodo emiliano la figlia della donna si è tenuta in contatto con alcuni vicini di casa per essere aggiornata sullo stato dell’alloggio della madre.