Agente preso a testate Subito libero l’arrestato

(Di giovedì 12 settembre 2024) TERNI Arrestato per l’aggressione a un poliziotto, torna. Insorge la Fsp (Federazione sindacale di polizia) che parla di "leggi inadeguate e senso d’impunita’". "Quanto accaduto ai colleghi della polizia ferroviaria di Terni è l’ennesimo indegno episodio che è frutto del lassismo e della inadeguatezza delle leggi italiane sulla sicurezza", così il sindacato. "Nel corso di un normale controllo - così Fsp ricostruisce la vicenda – gli agenti hanno chiesto i documenti ad una persona e questi, senza fissa dimora, si è rifiutato, ha aggredito i poliziotti e addirittura ha colpito uncon una testata al petto, facendolo cadere in terra e costringendolo a ricorrere alle cure dei sanitari. L’uomo è stato bloccato con il taser e poi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.